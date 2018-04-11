Колобков: будем надеяться, что Знарок останется в сборной

11 апреля 201803:40
Колобков: будем надеяться, что Знарок останется в сборнойЧитайте нас в Telegram
Министр спорта России Павел Колобков выразил надежду, что главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок продолжит работу с командой. Ранее появилась информацию, что наставник покинет свой пост в сборной и санкт-петербургском СКА, а его место займет Илья Воробьев.
"Давайте пока не будем верить слухам, — сказал Колобков, которого цитирует ТАСС. — Будем надеяться, что Знарок останется в сборной. Он создал очень боеспособную команду. Будем обсуждать это с федерацией".
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