Колобков: будем надеяться, что Знарок останется в сборной

Министр спорта России Павел Колобков выразил надежду, что главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок продолжит работу с командой. Ранее появилась информацию, что наставник покинет свой пост в сборной и санкт-петербургском СКА, а его место займет Илья Воробьев.

"Давайте пока не будем верить слухам, — сказал Колобков, которого цитирует ТАСС. — Будем надеяться, что Знарок останется в сборной. Он создал очень боеспособную команду. Будем обсуждать это с федерацией".