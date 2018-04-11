Тема:

Конфликт в Сирии 1 час назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
11 апреля 201803:27

Британия не присоединится к военному удару по Сирии, пока не получит доказательства химатаки
Читайте нас в Telegram

В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондону необходимо получить больше доказательств предполагаемой химической атаки в Сирии, прежде чем присоединяться к военному удару по официальному Дамаску. Об этом сообщила газета Times.

Ранее Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными, передает РИА Новости. В Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до 11 апреля.

Ранее по теме

Сейчас

03:27

Британия не присоединится к военному удару по Сирии, пока не получит доказательства химатаки

01:47

В Альпах пропал владелец магазинов Obi миллиардер Хауб

00:57

Российский проект резолюции в поддержку отправки миссии ОЗХО в Думу не принят

23:25

Совбез не принял проект резолюции по расследованию химатак в Сирии, предложенный РФ

22:36

Россия не поддержит американский проект по расследованию химатак

21:45

На северо-востоке Москвы рядом с "Ашаном" горит склад

20:45

Украина арестовала российское судно, добывавшее песок в Крыму

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Британия не присоединится к военному удару по Сирии, пока не получит доказательства химатаки

Британия не присоединится к военному удару по Сирии, пока не получит доказательства химатаки

1 час назад
Небензя: США и их союзники не хотят расследования утверждений о химической атаке в Сирии

Небензя: США и их союзники не хотят расследования утверждений о химической атаке в Сирии

1 час назад
В Альпах пропал владелец магазинов Obi миллиардер Хауб

В Альпах пропал владелец магазинов Obi миллиардер Хауб

2 часа назад
Джаафари: Сирия не позволит повторить в стране сценарий Ирака и Ливии

Джаафари: Сирия не позволит повторить в стране сценарий Ирака и Ливии

3 часа назад
Российский проект резолюции в поддержку отправки миссии ОЗХО в Думу не принят

Российский проект резолюции в поддержку отправки миссии ОЗХО в Думу не принят

3 часа назад
Военный эксперт: химия тут ни при чем - будет нанесен удар

Военный эксперт: химия тут ни при чем - будет нанесен удар

6 часов назад
Женщины получают больше мужчин только в 2 отраслях

Женщины получают больше мужчин только в 2 отраслях

14 часов назад
Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце

Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце

09.04.2018 09:00
Лига чемпионов. "Рома" разгромила "Барселону" и прошла в полуфинал

Лига чемпионов. "Рома" разгромила "Барселону" и прошла в полуфинал

4 часа назад
В Подмосковье сгорел дом музыканта группы Uma2rmaН

В Подмосковье сгорел дом музыканта группы Uma2rmaН

9 часов назад
"Кто хорошо работает, тот хорошо ест": Собчак не жалеет денег на отдых после выборов

"Кто хорошо работает, тот хорошо ест": Собчак не жалеет денег на отдых после выборов

4 часа назад
166
Вести в 23:00. Эфир от 10 апреля 2018 года

Вести в 23:00. Эфир от 10 апреля 2018 года

4 часа назад
63
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 10 апреля 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 10 апреля 2018 года

5 часов назад
53
Москва предупредила Вашингтон о серьезном ответе на атаку Сирии

Москва предупредила Вашингтон о серьезном ответе на атаку Сирии

5 часов назад
США готовятся к военному решению сирийского вопроса

США готовятся к военному решению сирийского вопроса

5 часов назад
Вести в 22:00 с Алексеем Казаковым. Эфир от 10 апреля 2018 года

Вести в 22:00 с Алексеем Казаковым. Эфир от 10 апреля 2018 года

6 часов назад
33
Страсть к подглядыванию: видеокамера в душе подвела тюменца под Уголовный кодекс

Страсть к подглядыванию: видеокамера в душе подвела тюменца под Уголовный кодекс

6 часов назад
Куда исчезла из больницы Юлия Скрипаль: в деле отравления в Солсбери прибавилось вопросов

Куда исчезла из больницы Юлия Скрипаль: в деле отравления в Солсбери прибавилось вопросов

7 часов назад
РФ предупредила США о последствиях ударов по Сирии

РФ предупредила США о последствиях ударов по Сирии

5 часов назад
Российские военные не обнаружили следов химической атаки в Сирии

Российские военные не обнаружили следов химической атаки в Сирии

8 часов назад
НАСА опубликовало виртуальную экскурсию по Луне. Видео

НАСА опубликовало виртуальную экскурсию по Луне. Видео

9 часов назад
Совбез не принял проект резолюции по расследованию химатак в Сирии, предложенный РФ

Совбез не принял проект резолюции по расследованию химатак в Сирии, предложенный РФ

5 часов назад
Белый дом: США рассчитывают нанести удар по Сирии с другими странами

Белый дом: США рассчитывают нанести удар по Сирии с другими странами

6 часов назад
Украина арестовала российское судно, добывавшее песок в Крыму

Украина арестовала российское судно, добывавшее песок в Крыму

7 часов назад
В Госдепартаменте появился еще один официальный представитель

В Госдепартаменте появился еще один официальный представитель

2 часа назад
Василий Небензя: "Зачем вам механизм, когда вы уже назначили виновных?"

Василий Небензя: "Зачем вам механизм, когда вы уже назначили виновных?"

5 часов назад
США отправляют к берегам Сирии ударную группу ВМС во главе с "Гарри Трумэном"

США отправляют к берегам Сирии ударную группу ВМС во главе с "Гарри Трумэном"

8 часов назад
Макрон: Франция против военной эскалации в Сирии

Макрон: Франция против военной эскалации в Сирии

5 часов назад
Постпред Кувейта при ООН: результаты голосования могут усугубить ситуацию в Сирии

Постпред Кувейта при ООН: результаты голосования могут усугубить ситуацию в Сирии

4 часа назад
60 минут. ОЗХО едет разбираться в Сирию, но США уже готовят ответ

60 минут. ОЗХО едет разбираться в Сирию, но США уже готовят ответ

7 часов назад
1 106
Хакеры стерли самый просматриваемый клип на YouTube

Хакеры стерли самый просматриваемый клип на YouTube

8 часов назад
"Ольха" – убийца "Смерча". Турчинов похвастался новым украинским оружием

"Ольха" – убийца "Смерча". Турчинов похвастался новым украинским оружием

9 часов назад
Врач за взятки выписывала летчикам липовые справки для допуска к полетам

Врач за взятки выписывала летчикам липовые справки для допуска к полетам

9 часов назад
Рыбку обвинили в Таиланде в групповом сутенерстве

Рыбку обвинили в Таиланде в групповом сутенерстве

10 часов назад
Президент ФИФА Инфантино: в России безопасно

Президент ФИФА Инфантино: в России безопасно

10 часов назад
Докатившемуся до ночлежки актеру Петренко ищут "генерал-бабу"

Докатившемуся до ночлежки актеру Петренко ищут "генерал-бабу"

10 часов назад
Новый синхротрон Россия построит на острове Русский

Новый синхротрон Россия построит на острове Русский

10 часов назад
Данные о пользователях Wi-Fi в метро утекли в Сеть: систему обещают исправить

Данные о пользователях Wi-Fi в метро утекли в Сеть: систему обещают исправить

10 часов назад
Олег Знарок покинет СКА, его сменит Илья Воробьев

Олег Знарок покинет СКА, его сменит Илья Воробьев

11 часов назад
Вас тут не лежало: тракторист-виртуоз ковшом подобрал "сбежавший" матрас

Вас тут не лежало: тракторист-виртуоз ковшом подобрал "сбежавший" матрас

11 часов назад
LG представит смартфон-флагман 2 мая, дизайн и название уже известны

LG представит смартфон-флагман 2 мая, дизайн и название уже известны

11 часов назад
"АвтоВАЗ" готовит очень дешевую версию Lada Xray

"АвтоВАЗ" готовит очень дешевую версию Lada Xray

11 часов назад
Новое поколение Ford Focus представлено официально

Новое поколение Ford Focus представлено официально

12 часов назад
СМИ: Россия глушит американские беспилотники в небе Сирии

СМИ: Россия глушит американские беспилотники в небе Сирии

12 часов назад
В Подмосковье паводковые воды прорвали дамбу. Видео

В Подмосковье паводковые воды прорвали дамбу. Видео

13 часов назад
Бывшие мужчины Валерии продолжают ее расстраивать

Бывшие мужчины Валерии продолжают ее расстраивать

13 часов назад
Бой Мэйвезер – Макгрегор: удары ногами и локтями запрещены

Бой Мэйвезер – Макгрегор: удары ногами и локтями запрещены

13 часов назад
Меркель: "Северный поток - 2" должен учесть интересы Украины

Меркель: "Северный поток - 2" должен учесть интересы Украины

13 часов назад
Осмотр места авиакатастрофы в Раменском: найдены 13 фрагментов Ан-148

Осмотр места авиакатастрофы в Раменском: найдены 13 фрагментов Ан-148

15 часов назад
Убийца российской модели изменил внешность и стал йогом, но Интерпол его нашел

Убийца российской модели изменил внешность и стал йогом, но Интерпол его нашел

15 часов назад
Калининград: город-парадокс

Калининград: город-парадокс

15 часов назад
Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем

Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем

17 часов назад
Самым старым мужчиной планеты официально признан 112-летний японец

Самым старым мужчиной планеты официально признан 112-летний японец

17 часов назад
В России стартуют продажи новейшего кроссовера от Volvo

В России стартуют продажи новейшего кроссовера от Volvo

17 часов назад
Орехи полезнее для сердца, чем мясо

Орехи полезнее для сердца, чем мясо

17 часов назад