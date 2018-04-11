Британия не присоединится к военному удару по Сирии, пока не получит доказательства химатаки

В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондону необходимо получить больше доказательств предполагаемой химической атаки в Сирии, прежде чем присоединяться к военному удару по официальному Дамаску. Об этом сообщила газета Times.

Ранее Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными, передает РИА Новости. В Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до 11 апреля.