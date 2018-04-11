Форвард "Манчестер Юнайтед" Марсьяль отказался продлевать контракт с клубом

Французский нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль отказался продлевать контракт с "манкунианцами" и намерен перейти в другую команду. Форвард отклонил предложение о новом пятилетнем контракте.

Интерес к Марсьялю уже проявляют лондонский "Тоттенхэм", туринский "Ювентус" и мадридский "Атлетико", сообщает РИА Новости. Отмечается, что Марсьяль недоволен количеством игрового времени и хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" в ближайшее трансферное окно.