В Индии утонул россиянин, приехавший на выставку вооружений

Газета The Times of India со ссылкой на источники в местной полиции сообщила, что при купании в океане утонул гражданин России. Им оказался 55-летний житель Екатеринбурга, прибывший в Индию на открывающуюся 11 апреля выставку вооружений "DefExpo India – 2018".

По данным издания, утром 10 апреля мужчина и две женщины предупреждения об осторожности при купании в океане отправились на пляж в Махабалипураме, проигнорировав предупреждения об осторожности при купании в океане. В воде их накрыла большая волна, сообщает "Интерфакс".

Спасатели смогли помочь только женщинам. Тело мужчины было найдено позднее. Врачи местной больницы констатировали его смерть.

Полиция проводит расследование происшествия.