МЧС: в Приморье потушены все природные пожары

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Игорь Сарана заявил, что все природные пожары в Приморье потушены, а ситуация в лесах края стабилизировалась, передает РИА Новости.

С 9 апреля на территории Приморья введен особый противопожарный режим.