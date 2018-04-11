Взорвался грузовик с опасным грузом, семь человек пропали без вести, 13 пострадали

В китайской провинции Шэньси в результате взрыва транспортного средства для перевозки опасных грузов семь человек пропали без вести, 13 получили ранения различной степени тяжести, передает ТАСС. Эту информацию подтвердили сотрудники местной полиции.

Взрыв прогремел в районе сельского населенного пункта Юэхэ. Какой груз находился в машине в момент взрыва, не сообщается.

Для расследования причин инцидента создана специальная рабочая группа.