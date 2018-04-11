Юрген Клопп: "Ливерпуль" заслужил выход в полуфинал

Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп прокомментировал победу команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". "Красные" выиграли со счетом 2:1 и по сумме двух встреч смогли выйти в полуфинал турнира.

"Они могли забить два или три мяча в первом тайме, но и я на 100% знал, что если нам удастся отобрать владение, у нас будет свой шанс, – рассказал Клопп, которого цитирует РИА Новости. — Речь шла не о красивом исполнении, а о результате, характере, ментальности, реальной борьбе за итог. Мы хорошо оборонялись. Да, это не лучшая наша игра, но мы заслужили выход в полуфинал".