Крушение Ми-8 в Хабаровске: пожар ликвидирован, "черные ящики" обнаружены

Главврач центра медицины катастроф Хабаровского края Павел Курнявка подтвердил, что в результате крушения вертолета Ми-8 шесть человек погибли. По сообщению Дальневосточного следственного управления Следственного комитета на транспорте, все шестеро – члены экипажа. Поисковые работы на месте крушения завершены. СК приступил к осмотру места происшествия.

Пожар на месте падения вертолета ликвидирован. Сибирский центр МЧС сообщил, что на пустыре в радиусе одного километра разбросаны обломки вертолета. Сообщается, что обнаружены оба "черных ящика".

Тем временем, проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"), передает ТАСС.

Руководство авиакомпании "Восток", которой принадлежал вертолет, выехало на место крушения. В приемной самой компании не смогли уточнить обстоятельства аварии и число жертв.