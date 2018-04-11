Панарин: машину у Ковальчука я бы и за 9 млн купил, чтоб помочь детям

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин прокомментировал покупку олимпийского автомобиля у чемпиона Игр-2018 Ильи Ковальчука. Ранее тот выставил машину марки BMW на продажу и установил цену в 7,1 миллиона рублей.

"Проснулся я как-то на выезде. Мы были в Филадельфии. Обновил интернет, чтобы прочитать хоккейные новости. И увидел, что Илья продает машину. Меня заинтриговал заголовок, что вырученные деньги пойдут на помощь детям, – рассказал Панарин, которого цитирует "Советский спорт". — Я сразу же понял, что забираю эту машину. Потому что у меня уже были отведенные деньги на помощь детям. Но я не знал, куда их применить".

"Я бы и за 9 млн ее купил. Потому что основная задача – помощь детям. Автомобиль же – дело десятое. А когда две такие темы соединяются воедино, то хорошо всем", — добавил Панарин.