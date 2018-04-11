Буффон: история знает множество невероятных камбэков

11 апреля 201807:53
Буффон: история знает множество невероятных камбэковЧитайте нас в Telegram
Голкипер туринского футбольного клуба "Ювентус" Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". В первой игре "королевский клуб" одержал крупную гостевую победу со счетом 3:0.
"Мы должны показать свой лучший футбол на великолепном стадионе против топ-клуба, — заявил Буффон, которого цитирует РИА Новости. — Нам нужно добиться максимально положительного результата. История знает множество невероятных камбэков, иногда это зависит и от соперника. В жизни нужно пытаться делать невозможное".
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