Буффон: история знает множество невероятных камбэков

Голкипер туринского футбольного клуба "Ювентус" Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". В первой игре "королевский клуб" одержал крупную гостевую победу со счетом 3:0.

"Мы должны показать свой лучший футбол на великолепном стадионе против топ-клуба, — заявил Буффон, которого цитирует РИА Новости. — Нам нужно добиться максимально положительного результата. История знает множество невероятных камбэков, иногда это зависит и от соперника. В жизни нужно пытаться делать невозможное".