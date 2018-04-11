Небензя: США ищут повод для агрессии в отношении Дамаска

Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям. Так считает постпред России при ООН Василий Небензя. На заседании в Совбезе дипломат заявил, что американцы ищут повод для агрессии в отношении Дамаска, а расследование о предполагаемой химатаке в городе Дума Вашингтону не нужно.



Пока американский эсминец "Дональд Кук" маневрирует в Средиземном Море, в ООН постпред Никки Хейли обеспечивает нагруженному томагавками кораблю дипломатический тыл. Предложенная США резолюция о новом механизме расследования химатак в Сирии как дымовая завеса, в которой можно спрятать весь шестой флот. И снова обвинить Россию.

"Мы позволили России сделать так, чтобы ни в чем не повинные люди стали заложниками режима Асада, мы позволили России подорвать авторитет ООН. Россия блокирует все действия, уже заветировали пять резолюций по этому вопросу", — заявила Хейли.

Но расчет на том и построен, чтобы было и шестое. Авторы западного проекта нарочно предложили совместить в механизме следовательские и прокурорские функции. Удобно обеспечивать нужный результат, если заранее внедрить в комиссию своих людей. Россия с этим не согласна. Постпред Небензя проголосовал "против".

"Моя американская коллега будет старательно подсчитывать количество российских "вето" по Сирии. Не исключаю, что она взяла на себя капиталистическое обязательство — добиться безрассудной политикой США какого-то личного рекорда в этом отношении. Мы применяем "вето" для того, чтобы защитить международное право, мир и безопасность. И чтобы не дать вам вовлечь Совет Безопасности в ваши авантюры", — сказал Небензя.

"На самом деле авторы движимы совсем иными приоритетами. Они как раз уповают на то, что решение не будет принято. Они хотят этого. Этот факт они положат в копилку доводов для обоснования силовых действий против Сирии. Вашингтонская администрация уже несколько дней держит в напряжении международное сообщество, рассуждая о готовящихся важных решениях", — продолжил российский представитель.

У России был свой альтернативный вариант, но его принятие предсказуемо сорвали США и их союзники. Поддержали нашу страну шесть стран, включая Китай.

"Китай сожалеет, что проект резолюции не был принят. Проект резолюции предусматривал создание нового механизма расследований для установления фактов и правды. Он предлагал улучшенные методы работы по сравнению с предыдущим механизмом расследования, конкретные меры по тщательному расследованию на месте и гарантировал беспристрастность процедур и сбора доказательств".

Но именно беспристрастность и доказательства меньше всего интересны тем, кто стоит за историей с якобы химической атакой в Восточной Гуте.

"Мне кто-нибудь здесь может членораздельно объяснить, зачем эта, якобы произошедшая, химатака в Думе была нужна Дамаску в принципе. Тем более, что из Думы к тому времени уже практически полностью были эвакуированы боевики. А те боевики, вывод которых продолжился 8 апреля, ничего не знали об этой, якобы случившейся, химической атаке. Я отвечу за вас. Эта провокация была, как воздух нужна боевикам, которые получили такую своевременную поддержку от США и других западных стран", — сказал Небензя.

Эти же страны сорвали и второй проект, предложенный Россией. Напрасно постпреды уходили в совещательную комнату. Ослушаться США и в этом случае никто из союзников Вашингтоне не решился.

США и их союзники, отказавшиеся принимать предложенную нашей страной резолюцию в поддержку миссии ОЗХО, по сути, расписались в том, что никакого расследования им не требуется. Но, не смотря на это, экспертам, которые едут в Восточную Гуту, все равно будут помогать. Безопасность обеспечат и российские военные и сирийские власти.