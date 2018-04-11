Семьям погибших летчиков вертолета Ми-8 окажут материальную помощь

Семьи погибших при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске получат по миллиону рублей, передает "Интерфакс". Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил оказать материальную помощь семьям погибших летчиков.

Дальневосточная транспортная прокуратура после крушения проводит проверку по обеспечению безопасности полетов. На место происшествия выехал первый замглавы ДВТП и и.о. начальника Хабаровской транспортной прокуратуры. В рамках проверки будет дана оценка документам, имеющим отношение к техническому состоянию вертолета.

Тем временем, специалисты Хабаровского гидрометеоцентра соообщили, что в районе крушения вертолета шел снег с дождем, видимость была в пределах 3-3,5 километров, высота облачности — 100-150 метров, дул северо-восточный ветер 6-8 метров в секунду.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток", выполнявший учебно-тренировочный полет, разбился в Хабаровске. Погибли все шесть членов экипажа, находившиеся на борту. По факту крушения возбуждено уголовное дело. В городе введен режим ЧС.