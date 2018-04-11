РФПЛ ждет от ЦСКА повторения подвига "Ромы"

Пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги обратилась к ЦСКА с призывом повторить в ответном матче Лиги Европы против лондонского "Арсенала" результат итальянской "Ромы", сенсационно выбившей из Лиги чемпионов испанскую "Барселону".

"ЦСКА, повторите успех "Ромы" — на выезде 1:4, дома 3:0. Мы в вас верим", — сообщается в официальном "Твиттере" Российской футбольной премьер-лиги.

Напомним, что армейцы на выезде уступили "Арсеналу" со счетом 1:4. Ответная игра состоится в Москве 12 апреля. ЦСКА устроит победа над лондонской командой со счетом 3:0.