Названы имена погибших при крушении Ми-8 в Хабаровске

Стали известны имена шести членов экипажа вертолета Ми-8, который разбился в Хабаровске. Его обнародовали на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Хабаровского края. В списке погибших проверяющий Алексей Штанько, три командира экипажа — Дмитрий Макаров, Антон Ермаков и Виктор Посохов, бортмеханик Юрий Борода и второй пилот Игорь Ульянов.

В ближайшее время с семьями погибших начнут работать психологи. Размер материальной помощи, которую выплатят власти края, составит миллион рублей на семью. Кроме того, вертолет был застрахован в компании "Согаз". По закону при гибели пассажира на транспорте страховщик выплачивает компенсацию в размере 2,025 миллиона рублей.

Вертолет Ми-8, принадлежавший авиакомпании "Восток", разбился на пустыре в районе улиц Антенная и Хирургическая в Хабаровске. Он выполнял учебный полет. При ударе о землю вертолет загорелся и разрушился, его обломки разлетелись в радиусе километра. На данный момент поисковые работы завершены.

По факту крушения Ми-8 возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". По данным ТАСС, рассматриваются три основные версии — погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования. Сегодня в городе идет дождь, стоит туман, что сильно ухудшает видимость.

Как сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, следователи изымают документы в авиакомпании "Восток". Собеседник агентства отметил, что это обычная практика в подобных случаях — "следователи едут в авиакомпанию, истребуют документы".