Зинедин Зидан: нас ждет финал с "Ювентусом"

В преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и итальянским "Ювентусом" главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан не скупился на похвалы в адрес вратаря соперника Джанлуиджи Буффона, а также рассказал, как его команда готовится к игре с итальянцами.

"Мы провели хорошую тренировку. Вальехо выглядел хорошо и не был травмирован, это хорошая новость. Впрочем, в среду увидите, кто именно выйдет в обороне", — приводит слова Зидана Sports.ru.

Также французский специалист отметил в составе соперника вратаря "Ювентуса". "То, чего Буффон добился как игрок и как личность, потрясает. Я не думаю о том, чтобы выбить его из борьбы и станет ли это его последним матчем в Европе, но он фантастический футболист. Просто блестящий", – заявил Зидан.

Кроме того, он назвал ответную игру с "Ювентусом" финалом Лиги чемпионом. "У нас в этом сезоне один финал, и он в среду. А там уже посмотрим, сколько еще финалов выпадет на нашу долю", — добавил француз.

В первом четвертьфинальном матче между "Реалом" и "Ювентусом" испанский клуб в гостях одержал убедительную победу со счетом 3:0. Ответная игра состоится в Мадриде 11 апреля.