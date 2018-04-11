Авиаперевозчиков предупредили об опасности полетов над Средиземноморьем

Европейских авиаперевозчиков уже предупредили об опасности полетов над Сирией и призвали избегать воздушного пространства этой страны. Это связано с возможным нанесением ударов по территории САРЭ, передает телеканал "Россия 24".

По данным сайта авиадиспетчера Eurocontrol, удар ракетами класса воздух-земля или крылатыми ракетами могут нанести в течение 72 часов. Также в этом районе возможны нарушения работы радионавигационного оборудования. И как свидетельствуют данные портала Flightradar, многие авиакомпании уже пустили свои лайнеры в облет Сирии.

Европейское агентство авиабезопасности попросило перевозчиков учитывать это при планировании полетов. Речь идет о маршрутах в районе Восточного Средиземноморья.

«В связи с возможными авиаударами по Сирии ракетами класса «воздух-земля» в течение следующих 72 часов возможны сбои в работе систем навигации и радиооборудования», — говорится в уведомлении, подписанном EASA.

Ранее источник ТАСС в одной из российских авиакомпаний сообщил, что Росавиация также распространила предупреждение. Агентство просит внимательно отслеживать изменения в правилах полетов и аэронавигационную информацию.