СК РФ возбудил новое дело по факту обстрела населения в Донбассе

Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело по статье о запрещенных методах и средствах ведения войны киевскими силовиками.

7 апреля 2018 года в результате прицельного обстрела контрольно-пропускного пункта "Еленовка" в Донецкой народной республике была ранена жительница приграничного района.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, полученные следствием данные свидетельствуют о том, что "украинские военнослужащие действовали умышленно, с целью убийства гражданского населения, проживающего на юго-востоке Украины".

Учитывая многочисленные факты нарушения режима тишины, в Следственном комитете пришли к выводу, что очередное перемирие, действующее с 30 марта, для командования Вооруженных сил и Нацгвардии Украины является лишь формальностью.

Сейчас устанавливаются должностные лица из числа украинских военнослужащих, причастные к совершению этого преступления.

Между тем ситуация в Донбассе накаляется. Сегодня на рассвете украинские силовики возобновили массированные обстрелы окраин Донецка. Есть информация об одном погибшем и двух раненых. Тяжелой артиллерией разрушены несколько жилых домов, передает телеканал "Россия 24".