Вашингтон готовит новые санкции против госдолга России

В США уже планируют ввести новые санкции против России. Соответствующий законопроект разместили в базе документов Конгресса.

Как сообщает "Россия 24", ограничения предусматривают полный запрет на операции, связанные с госдолгом России. Документ также повлияет на возможность совершать сделки с ценными бумагами, выпущенными Центробанком.

Также санкции могут коснуться Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка. Ограничения должны вступить в силу не позднее 60 дней после их принятия, передает РИА Новости.

Это уже второй санкционный пакет США с начала апреля. Ранее в стоп-лист были добавлены 15 компаний и 26 человек. Это стало самым значительным расширением черного списка за четыре года с момента начала американского санкционного давления на Россию.

Ужесточение санкций вызвало падение рубля к доллару и евро, а российский рынок пошел на дно.