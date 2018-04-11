Куча мала: протаранивший девять машин в Москве самосвал попал на видео

11 апреля 201809:56
Куча мала: протаранивший девять машин в Москве самосвал попал на видеоЧитайте нас в Telegram
Камера наблюдения зафиксировала момент массовой аварии на юго-западе столицы, где самосвал смял девять легковых автомобилей.
ДТП произошло вечером 10 апреля напротив дома 21 по Профсоюзной улице, когда перед светофором образовалась небольшая пробка. Именно в нее и вклинилась тяжелая машина, подобно ледоколу круша ряды и распихивая по сторонам легковушки. Под удар попали четыре Volkswagen, Lexus, Toyota Camry, Kia Rio и две машины такси Hyundai Solaris.
Никто из водителей и их пассажиров не пострадал. Предположительными причинами аварии называют отказ тормозов и усталость водителя, который попросту мог заснуть за рулем.
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