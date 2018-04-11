Сергей Карякин сравнил себя с Криштиану Роналду

Российский шахматист Сергей Карякин рассказал о собственной популярности и сравнил себя с Криштиану Роналду. Гроссмейстер признался, что шахматы не так популярны, как игровые виды спорта. Однако Карякина порадовало, как недавний турнир претендентов, который проходил в Берлине, освещался в России.

"Я не Криштиану Роналду, за мной или Магнусом Карлсеном не будут бегать толпы фанатов. Ни в одной стране мира. Мы не забиваем через себя, поэтому не стоит обманываться. Шахматы не так популярны и не так зрелищны, как игровые виды спорта", — цитируют российского шахматиста "Известия".

Также Карякин сообщил, что ему понравилось, как освещался турнир претендентов в российской прессе. "Практически все федеральные СМИ уделили нам много внимания. Могу сказать, что последние пять-шесть лет шахматы освещают очень достойно", — заявил гроссмейстер.

Напомним, что Сергей Карякин до последнего тура претендовал на победу в турнире претендентов, однако уступил ее американцу Фабиано Каруане.