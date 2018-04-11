Евро - 80, доллар - 64: торги начались с новых рекордов

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Валютные колебания 1 час назад
11 апреля 201810:17
Евро - 80, доллар - 64: торги начались с новых рекордовЧитайте нас в Telegram
11 апреля рубль продолжил ощутимо дешеветь. При открытии торгов на Московской бирже курс евро по отношению к рублю превысил 80 рублей (последний раз евро по такой цене торговался в марте 2016 года). Курс доллара по отношению к рублю подскочил выше 64 рублей (впервые с 5 декабря 2016 года).
Официальные курсы валют, объявленные Центробанком РФ на 11 апреля, составляют 76,8522 рубля за евро и 62,3699 рубля за доллар.
Эксперты связывают резкое падение рубля с новыми антироссийскими санкциями со стороны США, а также обострение ситуации вокруг Сирии.
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