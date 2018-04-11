Киркоров сообщил о смерти болгарского композитора Тончо Русева

Певец Филипп Киркоров сообщил о кончине болгарского композитора, автора его первых песен Тончо Русева. "Печальная весть только что ко мне пришла из Болгарии — не стало великого болгарского композитора Тончо Русева, он скончался сегодня на 86 году жизни”.

Об этом Киркоров написал в своем аккаунте в Instagram.

На странице Русева в сети Facebook родственники сообщают, что композитор скончался от болезни за несколько дней до своего дня рождения.

Тончо Русев — болгарский музыкант и композитор, автор более 1000 песен. Песни Русева стали шлягерами в Болгарии и других странах.

На протяжении более 40 лет его песни исполняли популярные болгарские и российские певцы.