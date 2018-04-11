Пеле не приедет на чемпионат мира в Россию

Легенда мирового футбола бразилец Пеле не сможет посетить чемпионат мира по футболу в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Трехкратного чемпиона мира беспокоят боли в спине, которую он повредил в начале апреля.

Тем не менее 77-летний экс-футболист готов прокомментировать матчи чемпионата мира для бразильского телевидения, сообщает ТАСС.

Напомним, что Международная федерация футбола признала Пеле лучшим футболистом ХХ века. В составе сборной Бразилии он трижды становился чемпионом мира (1958, 1962, 1970). Повторить это достижение еще никому не удалось.