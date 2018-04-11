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11 апреля 201810:48

В Азербайджане проходят выборы президента

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В Азербайджане проходят внеочередные выборы президента. По данным на 10:00, явка составила 18,71 процента. Об этом сообщил заведующий Информационным центром "Выборы" Центризбиркома Фарид Оруджев.

Избирательные участки в Азербайджане открылись в 08:00 по местному времени и закроются в 19:00, передает ТАСС. Правом голоса на выборах президента обладают 5,3 миллиона человек. На выборах уже проголосовал действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев. Вместе с ним также проголосовали его супруга, первый вице-президент страны Мехрибан Алиева и члены его семьи.

Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 и в 2013 годах. Согласно изменениям, внесенным осенью 2016 года в Конституцию Азербайджана, президент страны будет избираться на семь лет.

Очередные президентские выборы должны были состояться 17 октября, но Алиев подписал распоряжение о проведении 11 апреля внеочередных выборов, напоминает "Интерфакс". Его помощник тогда объяснил, что это связано с проведением в стране ряда международных и местных мероприятий. Кроме того, в международной практике считается целесообразным проведение выборов в начале года.

На пост президента претендуют восемь кандидатов: выдвинутый правящей партией "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) Ильхам Алиев, самовыдвиженец Захид Орудж, Араз Ализаде (Социал-демократическая партия), Гудрат Гасангулиев (Партия единого народного фронта), Фарадж Гулиев (Партия движения национального возрождения), Хафиз Гаджиев (Современный Мусават), Рази Нуруллаев (Альтернативный народный фронт) и Сардар Джалалоглу (Демократическая партия).

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