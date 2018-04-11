Крушение Ми-8: в Хабаровском крае объявлен траур

12 апреля объявлено в Хабаровском крае днем траура в связи с крушением вертолета Ми-8 авиакомпании "Восток". В результате ЧП погибли 6 человек – весь экипаж вертолета.

Жесткая посадка была совершена на пустыре в районе улиц Антенная и Хирургическая в Хабаровске. При ударе о землю вертолет загорелся и разрушился, его обломки разлетелись в радиусе километра. Находящиеся рядом здания и сооружения не пострадали.

"Мы вначале услышали грохот, потом раздался звук, похожий на взрыв. Мы вышли на улицу и увидели дым", — рассказали РИА Новости очевидцы происшествия, работающие в расположенном неподалеку цехе.

Известно, что вертолет совершал учебно-тренировочный полет. На борту был только летный экипаж. В настоящее время поисковые работы на месте крушения завершены, оба черных ящика найдены. Для расследования причин трагедии в Хабаровск прилетит комиссия МАК.

Разбившийся Ми-8 был собран на Казанском вертолетном заводе более 30 лет назад, сообщил источник в авиаотрасли. В авиакомпании подтвердили, что машина была не новая, но подчеркнули, что перед полетом вертолет проверялся, никаких неисправностей замечено не было.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Рассматриваются три основные версии: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования.

Между тем, один из очевидцев крушения, разместивший в Интернете видео с места ЧП, предполагает, что Ми-8 упал из-за того, что зацепился за вышку в тумане.

Синоптики подтверждают, что в районе крушения была плохая видимость и сложные погодные условия: низкая облачность и снег с дождем.