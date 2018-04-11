Порноактриса пострадала во время БДСМ-съемок

Пикантный скандал разгорается за океаном: украино-канадская порно-звезда Никки Бенц обвинила коллег по цеху... в изнасиловании. Барышня, за хрупкими плечами которой почти три сотни фильмов для взрослых, пострадала прямо во время съемок для популярного порно-сайта, передает телеканал "Россия 24".

Она признает, что в БДСМ-постановке участвовала добровольно и даже получила обещанный гонорар, вот только по ее мнению, другие актеры в этот раз трудились слишком ударно. А режиссер и вовсе так увлекся доминированием, что девушке понадобилась помощь медиков.

Свои производственные травмы Никки оценила в пять миллионов долларов. И уже готовит иск в суд. Но злые языки поговаривают, что это — обычная пиар-акция, чтобы выделиться на фоне более юных конкуренток. Четыре года назад Бенц уже выкидывала нечто подобное: тогда порно-звезда выдвигала свою кандидатуру на пост мэра Торонто.