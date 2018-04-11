В Алжире разбился самолет: погибли более 200 человек

11 апреля 201811:21
В Алжире разбился самолет: погибли более 200 человекЧитайте нас в Telegram
На севере Алжира упал военно-транспортный самолет Ил-76.
Инцидент произошел в провинции Блида недалеко от столицы страны. Самолет рухнул вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике. Как сообщает ТАСС, сразу после падения борт загорелся.
BREAKING: Nearly Hundred people killed, others injured in #Algeria after Military plane crashed near Boufarik airport: reports pic.twitter.com/5749iL1dEt— Mogadishu Update (@Magdashi3) April 11, 2018
Официальных заявлений алжирских властей по поводу катастрофы пока нет. На борту самолета находились более 200 военнослужащих. По всей вероятности, все они погибли.
По данным РИА Новости, на место происшествия направлены 14 машин скорой помощи. Движение на близлежащих дорогах перекрыто.
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