В Алжире разбился самолет: погибли более 200 человек

На севере Алжира упал военно-транспортный самолет Ил-76.

Инцидент произошел в провинции Блида недалеко от столицы страны. Самолет рухнул вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике. Как сообщает ТАСС, сразу после падения борт загорелся.

BREAKING: Nearly Hundred people killed, others injured in #Algeria after Military plane crashed near Boufarik airport: reports pic.twitter.com/5749iL1dEt