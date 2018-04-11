Сварщик погиб при взрыве цистерны на Сахалине

Взрыв прогремел в среду днем в районе Северного порта Корсакова на Сахалине, где рабочие пытались разрезать цистерну из-под горюче-смазочных материалов. Инцидент, в результате которого один сварщик погиб, попал в объектив камеры наблюдения.

Первоначально сообщалось о том, что взрыв произошел в самом порту, одна позже выяснилось, что местом действия стала находящая поблизости база по приему металла. Ее сотрудники, как свидетельствуют кадры, планировали с помощью сварочного аппарата разрезать цистерну из-под ГСМ, но как только один из них приступил к работе, раздался мощный хлопок.

Ударной волной вырвало стенку цистерны, а сварщика отбросило на несколько метров в сторону. От полученных травм мужчина скончался на месте, двум его напарникам потребовалась медицинская помощь, сообщает Sakhalin.info.

Следователи занимаются проверкой обстоятельств происшествия и опросом свидетелей.