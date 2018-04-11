Детектор ADMX начал охоту за тёмной материей

Тема:
Поиски и изучение темной материи и тёмной энергии 26 минут назад
Детектор ADMX начал охоту за тёмной материейЧитайте нас в Telegram
Детектор ADMX наконец достиг чувствительности, которая позволит точно сказать, существует ли загадочная частица аксион, из которой, по одной из гипотез, состоит тёмная материя. О достижении рассказывает научная статья, опубликованная коллаборацией ADMX в журнале Physical Review Letters.
"Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали о том, что такое тёмная материя и почему большинство специалистов считает, что она состоит из неизвестных науке частиц. Кандидатов на роль загадочной частицы множество, но одной из самых перспективных считается аксион, существование которого было теоретически предсказано около 40 лет назад.
Проверить, существуют ли аксионы на самом деле, а не только в головах теоретиков, не так просто. Дело в том, что эта частица почти никогда не взаимодействует с обычным веществом (как, в общем-то, и положено тёмной материи). К тому же, согласно расчётам, она имеет очень малую энергию: от 2,66 до 2,81 микроэлектронвольта.
Детектор ADMX предназначен для поиска аксионов. Предполагается, что в тех редких случаях, когда эта частица всё же взаимодействует с веществом, испускается квант радиоизлучения. Вот эти-то радиоволны и должны оказаться сигналом, что "клиент" обнаружен.
Однако здесь возникает сразу несколько трудностей. Прежде всего, поскольку известен лишь диапазон, в который попадает энергия аксиона, но не её точное значение, неизвестна и точная частота, на которой будут излучаться радиоволны.
Грей Рыбка (Gray Rybka), сопредседатель коллаборации ADMX, объясняет в пресс-релизе: "Мы создали радиоприёмник, который ищет радиостанцию, но мы не знаем её частоты. Мы медленно поворачиваем ручку во время прослушивания. В идеале мы услышим звук, когда частота окажется правильной".
Однако незнание частоты – сравнительно небольшая проблема по сравнению с низким уровнем сигнала. Излучение, вызванное единичным столкновением частицы с мишенью, очень слабое, а такие события, как уже упоминалось, происходят редко. Поэтому суммарная интенсивность радиоволн должна быть очень низкой. Значит, надо до предела снизить шумы системы, чтобы "расслышать" заветный сигнал.
ADMX запускается не впервые, но все предыдущие тесты показали, что шумы слишком сильны. И только недавно оборудование достигло нужной чувствительности.
Для этого мишень охладили до очень низкой температуры, лишь на 0,1 градуса Цельсия отличающейся от абсолютного нуля. Однако и этого оказалось недостаточно. Выяснилось, что стандартные транзисторные усилители, использованные при предыдущих запусках детектора, слишком "шумные".
Тогда исследователи разработали новые квантовые сверхпроводящие усилители специально для этой установки. Это и позволило достичь нужных показателей.
"Исходные версии этого эксперимента с использованием транзисторных усилителей потребовали бы сотен лет для сканирования наиболее вероятного диапазона масс аксиона. С помощью новых сверхпроводящих детекторов мы можем "прочесать" тот же диапазон всего лишь за несколько лет" – говорит Джанпаоло Карози (Gianpaolo Carosi), сопредседатель коллаборации ADMX.
За эти несколько лет инструмент проверит миллионы частот, лежащих в нужном диапазоне. Если аксионы существуют, они будут обнаружены. Если же эксперимент не даст результата, придётся признать, что тёмная материя состоит из чего-то другого.
"Этот результат – как поднятие флага, – заключает Лесли Розенберг (Leslie Rosenberg), главный исследователь ADMX. – Он говорит миру, что у нас есть [нужная] чувствительность, и у нас очень хорошие шансы найти аксион. Никаких новых технологий не требуется. Нам больше не нужно чудо, нам просто нужно время".
Напомним, что "Вести.Наука" и ранее писали о детекторах, призванных уловить частицы тёмной материи. Мы рассказывали об экспериментах, которые уже завершились, ещё продолжаются и только планируются.
Ранее по теме
-
Новый метод изучения тёмной материи показал, что она бывает горячей1 сутки назад
-
Опубликована карта тёмной материи с рекордным охватом и точностью1 месяц назад
-
Астрономы с рекордной точностью измерили скорость расширения Вселенной1 месяц назад
-
Странное движение галактик поставило под вопрос стандартную модель тёмной материи2 месяца назад
-
Астрономы научились использовать звёзды как спидометры для тёмной материи2 месяца назад
-
Вселенная в HD: НАСА анонсировало запуск нового орбитального телескопа3 месяца назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Евро - 80, доллар - 64: торги начались с новых рекордов
- Названы имена погибших при крушении Ми-8 в Хабаровске
- Юлию Скрипаль спрятали в военном госпитале
- Резолюцию России отклонили в ООН
- Из-за Сирии полеты над Средиземноморьем объявлены опасными
Самое читаемое
-
Докатившемуся до ночлежки актеру Петренко ищут "генерал-бабу"
- Мужчина установил скрытую камеру в общей душевой. Видео
- Журналистка трагически погибла в лифте на глазах у дочери
- Алкогольный конкурс довел молодых людей до комы
- Актриса фильмов для взрослых пострадала во время съемок. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Официально представлено новое поколение Ford Focus
- В России стартовали продажи новейшего кроссовера Volvo
- Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Самое быстрое купе BMW M2 показали до премьеры
- Московский автосалон могут пропустить десятки компаний
Экономика
-
Нефть штурмует годовые максимумы
- Минфин отказался от размещения ОФЗ впервые с 2015 г.
- США готовятся к военным действиям против Сирии
- Меркель: СП-2 зависит от транзита газа через Украину
- Apple удалит приложение такси "Максим" из-за санкций
Недвижимость
-
Не Энистон: после развода Питта утешает архитектор
- По соседству с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки
- Владельцы торговых центров продолжают играть с огнем
- 5 регионов с самым дешевым жильем
- Подальше от центра: почему покупатели жилья уезжают за МКАД
Вести.Медицина
-
Женский мозг работает не так как мужской
- Семь органов, без которых вполне можно обойтись
- Нет, нет и еще раз нет: продукты, которые не рекомендуется есть до и после тренировки
- Страх и ненависть: 4 самых опасных психологических эксперимента в истории человечества
- Говорят ученые: макароны могут быть частью здорового рациона
Вести в 20.00
-
Куда исчезла из больницы Юлия Скрипаль
- "Химатака" в Сирии не оставила следов
- Триумф Нурмагомедова: родина встретила чемпиона овациями
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле
- Apple: модульный Mac Pro выйдет в 2019 году
- Новые смартфоны-флагманы Huawei в России дешевле, чем в Европе
- Искусственный интеллект поможет фотографам электрошоком
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
Вести-Москва
-
Дамба не выдержала напора: подмосковные дороги затопило
- Газовые аферисты навязывают датчики, угрожая отключить плиту
- Врач подделывала справки о состоянии здоровья пилотов
- Данные о пользователях Wi-Fi в метро утекли в Сеть
- Приставы научились вылавливать злостных должников на дорогах
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Карта миграций наших предков может измениться из-за одной кости
- На замену пестицидам: новая РНК-вакцина защитит растения от патогенов
- Российская рука-манипулятор для МКС успешно прошла наземные испытания
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси