Александр Емельяненко проведет бой с Гонзагой 5 мая

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко встретится с бразильцем Габриэлем Гонзагой 5 мая в Екатеринбурге. Об этом объявила промоутерская компания RCC Boxing Promotions. Кроме того, в со-главном поединке вечера сразятся россиянин Иван Штырков и бразилец Джеронимо Дос Сантос.

"Соперник Емельяненко – один из сильнейших мировых бойцов. Габриэль Гонзага – это не мальчик для битья. Нас ожидает интересный поединок", — приводит слова исполнительного директора RCC Boxing Алексея Титова "Спорт-экспресс".

Напомним, что Емельяненко-младший возобновил карьеру после трехлетнего перерыва в 2017 году. Всего на счету россиянина 26 побед и 7 поражений. У его будущего соперника за спиной 28 боев. В них он 17 раз праздновал успех, проиграв в 11 поединках.