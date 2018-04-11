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Надежда Савченко 36 минут назад

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11 апреля 201812:03

Голодающая Савченко похудела на 15 килограммов
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За 21 день голодовки в СИЗО СБУ депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко похудела на 15 килограммов.

"У нее был вес 85 килограммов, сейчас она весит 70 килограммов. У нее продолжаются спазмы и иногда есть рвота", — рассказала РИА Новости Вера Савченко после свидания с сестрой.

По словам Веры Савченко, 12 апреля Надежду должны госпитализировать, так как у нее проблемы с желудком.

Однако в самой Службе безопасности Украины не видят необходимости везти Савченко в лечебное учреждение.

"Савченко находится в СИЗО СБУ. Состояние ее здоровья не требует стационарного лечения", — заявили "Интерфаксу" в пресс-центре СБУ.

Надежда Савченко была арестована по подозрению в подготовке терактов в Киеве. Генпрокуратура Украины считает, что она вместе с единомышленниками решила совершить атаку на Верховную раду с применением оружия. Ей грозит пожизненное заключение.

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