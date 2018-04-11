Оппозиционер Илья Яшин будет баллотироваться на пост мэра Москвы

Глава московского муниципалитета "Красносельский" и лидер движения "Солидарность" Илья Яшин сообщил, что будет участвовать в выборах мэра Москвы.

На своей странице в Twitter он написал, что не согласен с политикой Сергея Собянина и "Единой России" и хочет "изменить эту систему".

Друзья, я решил участвовать в выборах мэра Москвы. Политику Собянина и "Единой России" считаю варварской и хочу изменить эту систему. О планах и задачах я говорю в своем обращении: https://t.co/5Fdley6ha4



Поддержать меня можно на сайте: https://t.co/WpeSREp9rn



Прошу ретвит. — Илья Яшин (@IlyaYashin) 11 апреля 2018 г.

Выборы мэра Москвы пройдут в сентябре 2018 года. Ранее действующий градоначальник Москвы Сергей Собянин заявил, что не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост мэра столицы. "Я считаю своей обязанностью закончить те реформы, которые идут в городе", — сказал он осенью 2017 года.