Командир пожарных стал обвиняемым по делу "Зимней вишни"

Следователи СКР возбудили уголовное дело по статье "Халатность" в отношении командира пожарного звена в Кемерово, тушившего пожар в ТЦ "Зимняя вишня", сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По версии следствия, начальник караула пожарно-спасательной части номер 2 Сергей Генин во время тушения пожара в торговом центре "Зимняя вишня", будучи командиром звена газодымозащитной службы вместе с командиром отделения Бридовым, пожарным Малышенко и очевидцем происходящего Ананьевым зашли в горящее здание через западный вход. Ананьев сообщил, что на 4 этаже в кинозале находится большое количества людей, в том числе детей, и указал кратчайший путь к указанному кинозалу.

Однако Генин не придал значения этой информации, и не сверил с имеющимися планами-схемами кратчайшие пути к месту спасения людей, направив свое звено к самой дальней лестнице, находящейся в юго-восточной части торгового центра. При этом Бридов и Малышенко беспрекословно проследовали за своим командиром.

Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь. После этого Генин и его подчиненные вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, и беспрепятственно проследовали на 4 этаж. Время, которое они потеряли, могло быть использовано для спасения и эвакуации людей.

В результате халатных действий Генина от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов наступила смерть не менее 37 лиц, находившихся в момент пожара на 4 этаже в кинозале № 2 ТРЦ "Зимняя Вишня".

В квартире Генина проходит обыск. В ближайшее время он будет задержан, после чего следствие решит вопрос о мере пресечения.

Как сообщалось, 25 марта произошел пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, большинство из которых — дети.