Киев освободил капитана "Норда" и тут же предъявил ему новое обвинение

Продолжает оставаться неясной судьба капитана российского рыболовецкого судна "Норд", задержанного на Украине. Накануне сообщалось, что Владимира Горбенко выпустили под залог из изолятора временного содержания в Херсоне.

Затем по состоянию здоровья он (уже не первый раз за время, прошедшее с момента задержания Службой безопасности Украины) попал в больницу.

11 апреля адвокат капитана Александр Руденко сообщил ТАСС, что Горбенко предъявлено новое обвинение. Теперь – в "незаконной ловле рыбы". По словам адвоката, предположительно, капитану российского сейнера сегодня будут избирать новую меру пресечения.

Судно "Норд" и моряки из Керчи – граждане России – были задержаны в Азовском море 25 марта.

Членов экипажа после оплаты штрафа отпустили, но все равно не выпускают с территории Украины из-за якобы отсутствия необходимых документов.