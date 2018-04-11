Медведев: Россия выжила, несмотря на шесть лет испытаний

Для российской экономики прошедшие шесть лет стали временем испытания на прочность .Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Государственной думе. Прямую трансляцию ведет телеканал "Россия 24".

"Эти шесть лет, очевидно, это не преувеличение, не фигура речи, были годами испытаний. Испытаний на прочность нашей экономики", — подчеркнул Медведев.

Глава правительства отметил, что никогда ранее наша экономика не получала столько сильных ударов одновременно: "это и мировой финансовый кризис, и обвал сырьевых рынков, и санкции, закрытие финансовых и технологических рынков". По его мнению, от таких шоков нет иммунитета даже у абсолютно здоровой экономики, и России с ее структурными проблемами это грозило катастрофой.

"Но мы не просто выжили. Мы начали развиваться, как бы нам ни пытались мешать извне", — сказал премьер.

Медведев назвал последние решения администрации США попыткой недобросовестной конкуренции с Россией. По его словам, это — попытка ограничить развитие нашей страны. Он уверен в том, что Россия справится с этим давлением, но не забудет тех, кто хочет ей навредить.