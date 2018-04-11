Песков: надо избегать шагов, которые могут ухудшить ситуацию в Сирии

В Кремле заявили о необходимости избегать любых действий, которые могли бы дестабилизировать ситуацию в Сирии.

Отвечая на вопрос о возможных ответных действиях Москвы в случае ракетного удара США по Сирии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил: "Хочется надеяться, что все стороны будут избегать каких-то шагов, которые ничем в реальности не спровоцированы и которые могут существенно дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию в регионе".

При этом представитель Кремля не стал давать гипотетических прогнозов насчет развития событий в случае, если американцы все-таки решатся на удар, и напомнил, что Россия выступает за объективное расследование заявления о якобы наличии в Сирии химического оружия.

"Ситуация весьма напряженная вокруг Сирии. Вы знаете разногласия по сюжету с якобы имевшим место использованием химоружия там. Россия категорически с этим не согласна и выступает за беспристрастное расследование перед тем, как выносить вердикты", — подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос, планируются ли у президента Владимира Путины прямые контакты с лидерами стран, которые ранее заявляли о своей готовности нанести удар по Сирии, Песков сообщил, что таких контактов в планах нет, передает "Интерфакс".