Гандболистка Дмитриева стала игроком месяца в Европе

Европейская федерация гандбола определила лучших игроков в марте. Впервые в истории это звание досталось представителю России. Лучшей гандболисткой месяца стала разыгрывающая тольяттинской "Лады" Дарья Дмитриева, выступающая еще и за сборную России.

В четвертьфинальном матче Кубка EHF против "Крайовы" из Румынии Дмитриева сумела забросить восемь мячей. В национальной команде 22-летняя россиянка в двух матчах против сборной Румынии отличилась десять раз.

"Очень приятно быть лучшей гандболисткой месяца во всей Европе. Думаю, что меня выбрали, так как я забила довольно много голов", — приводит слова Дмитриевой РИА Новости.

Лучшим гандболистом месяца стал сербский вратарь датского "Скьерна" Тибор Иванишевич.

EHF PLAYERS OF THE MONTH MARCH: Congratulations to @SkjernHaandbold's Tibor #Ivanisevic and @LadaToglatti's Daria #Dmitrieva! Here is their story -> https://t.co/wtnpkSwtOQ#veluxehfcl #ehfcup pic.twitter.com/CIJb1aH8ZN