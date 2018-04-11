МРОТ с 1 мая превысит 11 тысяч рублей

Выступая перед депутатами с отчетом правительства в среду, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что с 1 мая текущего года Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит более 11 тысяч рублей, передает телеканал "Россия 24".

"С 2013 года он вырос почти в два раза. А с 1 мая (МРОТ) составит 11 тысяч 163 рубля. Это коснется более 3 миллионов человек, причем половина из них работают в бюджетной сфере", — сказал Медведев.

Он напомнил, что правительство поддержит регионы, которые должны найти деньги на повышение зарплат с учетом увеличения МРОТ. По словам главы кабмина, на это уже выделено из Резервного фонда правительства 36 миллиардов рублей.

Медведев отметил, что с ростом МРОТ станет меньше разница между зарплатами в различных регионах, что скажется на развитии спроса. Премьер-министр подчеркнул, что правительство помогает и тем людям, которые не в состоянии обеспечить себя.

"Россияне, чей доход не дотягивает до прожиточного минимума: пенсионеры, инвалиды, ветераны, ряд многодетных семей, получают доплату в виде различных пособий и выплат. Мы надеемся, что эта доплата будет становиться все более ощутимой", — сказал Медведев.