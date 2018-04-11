На борту разбившегося в Алжире самолета находились 105 военнослужащих

11 апреля 201813:09
На борту разбившегося в Алжире самолета находились 105 военнослужащихЧитайте нас в Telegram
На борту военно-транспортного самолета Ил-76, разбившегося на севере Алжира, по уточненным данным находились 105 человек. Все они погибли. Ранее сообщалось, что самолет перевозил более 200 военнослужащих.
Самолет направлялся в населенный пункт Башар на юго-западе страны. Он упал через несколько минут после взлета с аэродрома военно-воздушной базы в Буфарике. Сразу после падения воздушное судно загорелось. Над местом крушения поднимаются густые клубы черного дома.
Как сообщает ТАСС, на месте авиакатастрофы ведется поисковая операция. Туда выехали специальные подразделения службы гражданской обороны Алжира. Власти страны пока не комментировали катастрофу.
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