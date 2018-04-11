В столице прошел масштабный рейд против нелегальной уличной торговли

С приходом тепла в Москве активировались уличные торговцы. Их излюбленные места — подземные переходы и небольшие переулки. Ассортимент традиционно широкий — от одежды и хозтоваров до продуктов питания, а вот качество — сомнительное. Почему для покупателей эти продавцы опасны, и какие схемы используют сами нарушители, чтобы не попасться в руки проверяющих?

Едва пригрело весеннее солнышко, на столичных улицах расцвели подснежниками точки несанкционированной торговли.

— Товар конфисковывается, все это уходит в префектуру ЦАО, Марксистская, 24. Будет составлен протокол.

— Не надо меня снимать!

У Курского вокзала прямо с картонных коробок торговали орехами и изюмом. Причем часть товара была припрятана неподалеку, а хозяин точки изображал прохожего.

— Мужчина, здравствуйте, ваш товар?

— Не это брата товар, не мой.

— Я помню просто, на вас один раз составляли административный протокол за несанкционированную торговлю. Вы почему здесь торгуете, расскажите?

— Я не торгую, видел меня торговать?

— Но это ваша торговля, это ваш товар?

— Это не мой товар!

"Нет данной точки в общей схеме торговли, соответственно, это считается несанкционированная торговля", — говорит представитель префектуры.

— И, видимо, здесь имеют место быть какие-то санитарные нарушения, судя по всему?

— Безусловно, это же в том числе. За первое нарушение — 2500 рублей, за повторное — штраф выше, 5000 рублей.

Незадачливым торговцам пришлось паковать свои орехи. На проспекте Мира проверяющими был застигнут врасплох мужчина с целой тележкой манго всего по 100 рублей за три фрукта.

— Префектура ЦАО, зафиксирован факт незаконной торговли, вот ценник у вас даже лежит, видите? Да уже все снято, что вы, куда?

Судя по внешнему виду, это был гнилой товар, списанный и выброшенный ближайшим супермаркетом.

— Раджаб, а почему у вас такие гнилые фрукты?

— Знаете, внутри хорошие они!

— А почему они такие коричневые, все помятые, с гнильцой?

— За это дешево продаю.

— А если кто-то отравится?

— Да нет, не отравится!

— Вот вы такое станете есть?

— Хорошая вещь это!

А неподалеку взяли с поличным рецидивистку с колготами и шарфами.

— Вы откуда сами?

— Из Молдавии.

— А товар чей?

— Мой.

— А как вы так — приехали прямо в Москву и встали на улице?

— Ну вот, тяжело нам жить, поэтому!

Однако уличные торговцы тоже не лыком шиты. У многих уже отработаны приемы мгновенной эвакуации вместе с товаром.

— Здравствуйте, дамы, куда вы побежали?

Возле Белорусского вокзала остались лишь импровизированные столы с забытыми кем-то очками.