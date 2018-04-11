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11 апреля 201813:52

ВОЗ сообщила о 500 отравленных жителей Думы
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Симптомы отравления токсичными химикатами проявились у полутысячи пациентов из сирийской Восточной Гуты. Такое заявление со ссылкой на партнеров Health Cluster сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Среди симптомов раздражение слизистых, проблемы с дыханием и функционированием центральной нервной системы.

На сайте ВОЗ отмечается, что по данным из Думы, там погибли 70 укрывшихся в подвалах мирных жителей, у 43 проявились характерные для отравления высокотоксичными химикатами симптомы. Всемирная организация здравоохранения потребовала предоставить ей доступ на территорию, где возможно применялось отравляющее вещество, сообщает "Интерфакс".

О химатаке в сирийской Думе заявили "Белые каски" 7 апреля. Эта организация известна изготовлением фальшивок. В частности о применении газа зарин в провинции Идлиб. Тогда, почти ровно год назад, после видеофальшивки "Белых касок" Пентагон нанес ракетный удар по авиабазе Шайрат. Подтверждения применения Дамаском химоружия не было получено ни до нанесения удара, ни после него.

9 апреля российские военврачи посетили госпиталь, в который якобы попали жертвы химической атаки. Однако специалисты не нашли у жителей Думы признаков химического отравления. Российский представитель в Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон ищет повод для агрессии против Дамаска.

Российские военные также назвали подделкой опубликованные правозащитниками в социальных сетях фотографии с жертвами химической атаки в Думе. Интересно, что одна из девочек – жертв химатак – на этих фотографиях "переживает" уже третью имитацию "нападения".

Обвинения в применении химоружия отрицают и в Дамаске. Все свои арсеналы химоружия Сирия уничтожила под международным контролем Организации по запрету химоружия. Эксперты ОЗХО также согласились выехать на место предполагаемой химатаки, чтобы провести заборы и анализ почв и осмотреть возможных жертв.

У подразделения Health Cluster ВОЗ 50 партнеров на международном уровне и 700 партнеров в разных странах. ВОЗ считает партнеров Health Cluster коллективной силой, которая гарантирует, чтобы ответ на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения был более своевременным, эффективным и предсказуемым.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовит жесткий ответ Дамаску, если информация о взрыве бомбы-бочки с хлором подтвердится. Авиакомпании уже предупреждены о небезопасности полетов над Средиземноморьем. Любопытно поведение Лондона в этой ситуации: Тереза Мэй отказалась присоединяться к удару по Сирии до получения доказательств применения химоружия. Против атаки высказался президент Франции Эммануэль Макрон.

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