Саблин: Башар Асад не покидал Сирию

Президент Сирии Башар Асад и его семья по-прежнему находятся в Дамаске. Об этом заявил координатор депутатской группы Госдумы по связям с парламентом САР Дмитрий Саблин ("Единая Россия"), находящийся в Сирии. Ранее ближневосточные СМИ сообщили о том, что Асад и его семья якобы были эвакуированы в Тегеран.

"Президент Сирии Башар Асад находится в Дамаске, мы планируем встретиться с ним, обсудить ситуацию и поддержать народ Сирии в его борьбе с терроризмом", — сказал Саблин.

Он напомнил, что встречался с Асадом не раз, в том числе в 2014 году, "когда ситуация в Сирии было значительно хуже". И тогда сирийский президент говорил, что никогда не покинет страну и разделит судьбу своего народа.

Сегодня парламентская делегация России прибыла в Сирию, где планирует встречи с руководством страны и бизнесменами. Как сообщает ТАСС, в рамках визита состоятся встречи с председателем Народного совета Сирии Хаммудой Сабагом, муфтием Ахмедом Бадреддином Хассуном и патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х. Также состоится подписание соглашения о сотрудничестве между "Единой Россией" и Партией арабского социалистического возрождения ("Баас") .

В состав делегации вошла губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Она стала первым руководителем российского региона, посещающим Сирию с начала конфликта. Между ХМАО и Сирией будет заключено соглашение о сотрудничестве в различных областях, развитии экономических, культурных, образовательных связей. Также парламентарии посетят город Хасия, который серьезно пострадал во время войны, но в настоящее время активно восстанавливается.