Чиновники Международного союза биатлонистов подозреваются в коррупции

11 апреля 201813:58
Чиновники Международного союза биатлонистов подозреваются в коррупцииЧитайте нас в Telegram
Несколько представителей Международного союза биатлонистов попали под подозрения в связи с коррупционным делом, касающимся допинговых манипуляций. Полиция уже успела допросить генерального секретаря IBU Николя Реша. Фамилии подозреваемых пока не разглашаются.
Ранее австрийская полиция нагрянула с обыском в штаб-квартиру Международного союза биатлонистов. Были изъяты ряд документов и проверены компьютеры, сообщает ТАСС.
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