Авиакатастрофа в Алжире: самолет мог упасть на человека

На месте крушения грузового самолета Ил-76 найден один пострадавший. Этот человек находился на земле на месте падения самолета. Состояние пострадавшего критическое. Число жертв падения самолета алжирской авиакомпании "Ан-Нахар" увеличилось до 257 человек.

Самолет вооруженных сил Алжира взлетел с аэродрома Буфарик провинции Блида на севере Алжира в 50 километрах от алжирской столицы, сообщает "Интерфакс". Спустя несколько минут после взлета Ил-76 упал на сельскохозяйственные поля. После этого лайнер загорелся. От самолета целым остался только хвост.

На борту алжирского военно-транспортного самолета в момент падения находились до 250 военнослужащих. Никто из находившихся на его борту не выжил. Причины крушения и другие детали авиакатастрофы пока не сообщаются.