Трамп: Россия, приготовься сбивать ракеты

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Конфликт в Сирии 26 минут назад
Трамп: Россия, приготовься сбивать ракетыЧитайте нас в Telegram
Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность нанесения удара по Сирии, посоветовал России быть готовой сбивать ракеты.
"Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать — хорошие, новые и "умные", — написал он на своей страничке в Twitter.
При этом Трамп также призвал российские власти не сотрудничать с Асадом – "животным, которое убивает свой народ газом и наслаждается этим".
Заявления о применении 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте химоружия сделали сирийские "Белые каски". Они утверждают, что при бомбардировке города использовались бомбы с хлором. Якобы погибли десятки человек, а в больницы с признаками отправления попали местные жители.
Сирийские власти отвергают данные обвинения. Не подтверждают эту информацию и в Минобороны РФ. Российские военные еще в марте сообщали, что боевики готовят инсценировку. В МИД России заявили, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Тем не менее, президент США Дональд Трамп после сообщениях о химатаке заявил, что решение о действиях против Сирии будет принято в ближайшее время.
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