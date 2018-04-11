Женщина угодила под колеса машины на оживленном переходе в Рыбинске

Переходившая дорогу на зеленый сигнал светофора жительница Рыбинска угодила под колеса легковушки, владелец которой попросту не заметил женщину из-за боковой стойки автомобиля. ДТП зафиксировала камера наблюдения.

Авария произошла около 17:50 в минувший вторник, 10 апреля, на углу проспекта Серова и улицы Бабушкина. И 39-летняя женщина, и водитель двигались на зеленый сигнал светофора, однако владелец Mazda должен был уступить дорогу пешеходу, но при повороте налево не заметил его. Более того, за пару секунд до столкновения водитель прибавил скорость, рассчитывая проскочить перед другими людьми.

От удара женщину отбросило в сторону, ударившись об асфальт, она потеряла сознание. На помощь ей пришли очевидцы аварии и сам водитель. В больницу пострадавшую доставили на скорой, но вскоре отпустили домой — обошлось без серьезных травм.