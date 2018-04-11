После слов Трампа рубль усилил падение

После заявления президента США Дональда Трампа рубль усилил падение, доллар уже прошел уровень 65 рублей, евро достигал 80,5 рубля, передает РИА Новости.

Комментируя вероятность того, что Россия будет сбивать американские ракеты в Сирии, Трамп написал в своем Twitter, что Вашингтон использует новые и "умные" вооружения".

Расчетами "завтра" на 14:10 по московскому времени курс доллара к рублю повышался на 1,78 рубля — до 64,8 рубля, курс евро — на 2,25 рубля и равнялся 80,1 рубля. На заявлении Трампа доллар подскакивал до 65,06 рубля — максимума с 30 ноября 2016 года, евро до 80,5 рубля — максимума с 10 марта 2016 года.

По мнению экспертов, рубль продолжает падение к доллару и евро, отыгрывая ухудшение внешнеполитической ситуации вокруг России после расширения санкционного списка Соединенными Штатами, передает "Интерфакс".

Также участники рынка опасаются обострения ситуации вокруг Сирии, что может грозить новыми антироссийскими санкциями, затрагивающими и долговые бумаги, так как США и их союзники обвинили Россию в пособничестве режиму Башара Асада, который, по их заявлениям, виновен в новой химической атаке в районе города Дума.