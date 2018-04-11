Захарова: "умные" ракеты Трампа должны лететь в сторону террористов, а не правительства

"Умные" ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа, который посоветовал России подготовиться к американской ракетной атаке по Сирии. "Готовься, Россия, потому что ракеты на подходе: хорошие, новые и "умные"!" — написал он на своей странице в Twitter.

"Умные" ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Также она поинтересовалась, предупредили ли инспекторов ОЗХО, что эти ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле.

Ранее западные страны обвинили Дамаск в применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Заявление о химатаке распространила неправительственная организация "Белые каски", которую уже не раз ловили на создании фейковых видео. Якобы погибли десятки человек.

Сирийские власти эти обвинения опровергли. МИД России заявил, что цель подобных вбросов — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом еще в марте российский Генштаб предупреждал о готовящейся провокации с инсценировкой применения химоружия, передает ТАСС.