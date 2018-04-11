Валерий Шанцев назначен генеральным директором ХК "Динамо"

В Новогорске состоялось заседание Совета директоров хоккейного клуба "Динамо". Генеральным директором столичной команды стал экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Кроме того, Владимир Воробьев остался главным тренером "бело-голубых".

"Я глубоко убежден, что у "Динамо" есть все возможности и потенциал, чтобы стать по-настоящему топовым клубом", — приводит слова Шанцева официальный сайт московской команды.

Уже бывший генеральный директор клуба Сергей Федоров переведен на аналогичную должность в футбольное "Динамо". На заседании был заслушан отчет главного тренера команды Владимира Воробьева. Ему поручено готовить "бело-голубых" к следующему сезону.

Напомним, что до отъезда в Нижегородскую область Валерий Шанцев был главным куратором московского "Динамо".