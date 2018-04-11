Трамп хочет помочь России и остановить гонку вооружений

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Конфликт в Сирии 25 минут назад
Трамп хочет помочь России и остановить гонку вооруженийЧитайте нас в Telegram
Американский президент Дональд Трамп признал, что отношения США с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, и предложил помочь восстановить российскую экономику.
"Наши отношения с Россией сейчас стали хуже, чем когда-либо, включая холодную войну. Для этого нет причин. России нужна наша помощь с их экономикой, и это то, что было бы очень легко сделать. Нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановить ли гонку вооружений?" – написал Трамп на своей страничке в Twitter.
Судя по записям американского лидера в соцсетях, настроение у него сменяется достаточно быстро. Менее часа назад он разместил в Twitter гораздо более агрессивный выпад в адрес России.
"Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать — хорошие, новые и "умные", — написал Трамп, комментируя возможность нанесения удара по Сирии в ответ на якобы совершенную химатаку в Восточной Гуте.
Что же касается попыток повлиять на экономическую ситуацию в России, то 6 апреля Министерство финансов США ввело новые антироссийские санкции, которые затронули 7 крупных российских бизнесменов, 12 государственных компаний а также 17 высокопоставленных российских госслужащих. А накануне в базе документов Конгресса США появился законопроект, предусматривающий полный запрет на операции, связанные с госдолгом России. Документ также повлияет на возможность совершать сделки с ценными бумагами, выпущенными Центробанком РФ.
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