Трамп хочет помочь России и остановить гонку вооружений

Американский президент Дональд Трамп признал, что отношения США с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, и предложил помочь восстановить российскую экономику.

"Наши отношения с Россией сейчас стали хуже, чем когда-либо, включая холодную войну. Для этого нет причин. России нужна наша помощь с их экономикой, и это то, что было бы очень легко сделать. Нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановить ли гонку вооружений?" – написал Трамп на своей страничке в Twitter.

Судя по записям американского лидера в соцсетях, настроение у него сменяется достаточно быстро. Менее часа назад он разместил в Twitter гораздо более агрессивный выпад в адрес России.

"Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать — хорошие, новые и "умные", — написал Трамп, комментируя возможность нанесения удара по Сирии в ответ на якобы совершенную химатаку в Восточной Гуте.

Что же касается попыток повлиять на экономическую ситуацию в России, то 6 апреля Министерство финансов США ввело новые антироссийские санкции, которые затронули 7 крупных российских бизнесменов, 12 государственных компаний а также 17 высокопоставленных российских госслужащих. А накануне в базе документов Конгресса США появился законопроект, предусматривающий полный запрет на операции, связанные с госдолгом России. Документ также повлияет на возможность совершать сделки с ценными бумагами, выпущенными Центробанком РФ.